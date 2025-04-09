ميسان.. اعتقال 93 متهماً وتفكيك عصابات وكشف جرائم غامضة خلال اذار الماضي

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "في طور محاربة عصابات الجريمة وتحقيق أقل نسبة انخفاض في معدلاتها، ولإرساء ركائز الاستقرار الأمني في محافظتنا العزيزة ، وانسجاماً مع توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، كشفت ؛ عن حصيلة اهم النشاطات والفعاليات الامنية الخاصة بقسم مكافحة اجرام ميسان خلال شهر آذار 2025".وأضافت، أن "مفارز مكافحة اجرام ميسان، وبأشراف مباشر من قبل قائد شرطة اللواء الحقوقي لفته فاخر المحمداوي، نفذت واجبات كبيرة ومهمة وعمليات خاصة للإطاحة بالإفراد والشبكات الإجرامية وباشتراك كافة وشعب المكافحة في عموم المحافظة، مما اسفرت جهود العمل الاستثنائي، عن تنفيذ مذكرات قبض بحق مطلوبين وفق مواد جنائية وقانونية مختلفة بلغ عددها (93) واكتشاف جرائم غامضة عدد(2) وتفكيك عصابات اجرامية عدد (9) واعتقال جميع أفرادها والبالغ عددهم (13) حيث تنشط جرائمها في السطو المسلح والتسليب والسرقة، فضلا عن ضبط اسلحة نارية وعجلات مسروقة ومواد مخدرة".وأشارت إلى أنه "تم تصديق اعترافات جميع المتهمين بدائياً وقضائيا".