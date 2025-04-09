هل هناك سماح بتظليل زجاج المركبات؟

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد نصير ، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، ان "تظليل العجلات في الوقت الحالي ممنوع ويُعد مخالفة بحسب رقم 8 لسنة 2019".وأضافت انه "وفقًا للمادة 25، إذ لا يسمح بتظليل المركبة أو وضع الستائر، ويغرم صاحب المركبة المخالِفة، وتُحجز المركبة لحين إزالة التظليل".