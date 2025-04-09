قرارات جديدة بشأن دراجات الدليفري في بغداد

وقال مدير العلاقات والإعلام في ، العميد نصير ، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، ان "الدراجات المحجوزة والتي تحتوي على أوراق رسمية تخضع لإجراءات لجنة مختصة في ، وتشمل الكشف والفحص الآلي للدراجة والتأكد من مطابقة رقم الشاصي"، لافتا الى انه "بعد استكمال الإجراءات واستصدار السنوية، يمكن لصاحب الدراجة استلامها".وأشار إلى، أن "دراجات الدليفري لها تعامل خاص من قبل ، وهناك تنظيم يتعلق بلونين: البرتقالي في ، والأخضر في ، وذلك لأغراض تنظيمية وأمنية، حيث يُعتبر عبور الدراجة ذات اللون البرتقالي إلى مخالفة أو العكس".وأكد، أن "مسألة الدراجات النارية والتعليمات الصادرة من تهدف إلى تنظيم حركة سير الدراجات في الطرق، والحفاظ على سلامة مستخدميها وسلامة مستخدمي الطريق من أصحاب المركبات والمشاة"، موضحًا، أن "عملية التنظيم تتضمن مهلة مدتها 90 يومًا لتسجيل الدراجات، تبدأ من تاريخ 1/3 ولمدة 90 يومًا".