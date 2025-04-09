فيديو يرصد رمي مياه الصرف الصحي في شط العرب

تنشر ، مقطع فيديو يتضمن رمي مياه الصرف الصحي في بمحافظة .

ويرصد الفيديو فتح انبوب ورمي مياه الصرف الصحي الثقيلة بالقرب من مشروع ماء تصفية البراضعية الذي يغذي اغلب المناطق في .

الفيديو المرفق خاص لقناة .