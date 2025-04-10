الحزمة الثانية لفك الاختناقات المرورية.. اطلاق مشروعين جديدين في بغداد

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها اطلقت مشروعين جديدين ضمن الحزمة الثانية لمشاريع فك الاختناقات المرورية في جانب ببغداد.وبحسب البيان، فإن لدائرة الطرق والجسور التابعة للوزارة حسين ، قال انه "تمت المباشرة بأعمال حفر الركائز التجريبية، لمشروع مجسرات تقاطع محكمة ، في منطقة البلديات بجانب الرصافة".واضاف، انه "سيتم كذلك المباشرة بأعمال مشروع، انشاء الكريعات على نهر ، الذي سيُشكل محوراً مهماً وستراتيجياً؛ لنقل الحركة من قناة الجيش وطريق في جانب إلى جانب عند منطقة الكاظمية".