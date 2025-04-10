مصدر يؤكد انقطاع الكهرباء بمنفذ طريبيل منذ يوم أمس.. ماذا عن الحركة التجارية؟



السورية نيوز ـ محليات





افاد مصدر مدني، اليوم الخميس، باستمرار انقطاع التيار الكهربائي في منفذ طريبيل منذ يوم أمس ولغاية الان.





وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، ان "انقطاع التيار الكهربائي في منفذ طريبيل مستمر منذ يوم أمس ولغاية الان".



وأضاف، انه "لا نعلم ما هي الأسباب التي أدت الى انقطاع التيار الكهربائي دون التوضيح من الجهات المعنية"، داعيا "مفارز الصيانة الى تحديد الخلل ومعالجته لأنه يؤدي الى عرقلة الحركة التجارية والعمل".