الأعرجي وعياش يؤكدان أهمية الخطاب الوطني وروح التماسك المجتمعي

لمستشار ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، بمكتبه اليوم الخميس، الصرح الوطني مصطفى عياش، بحضور نائب رئيس ، .وخلال اللقاء – بحسب البيان - استعراضا لمجمل الأوضاع على مستوى الداخل، كما جرى بحث سبل الحفاظ على أمن واستقرار المدن من خلال تعاون المواطنين مع ، والتأكيد على أهمية الخطاب الوطني وروح التماسك المجتمعي، وبما يحفظ المكتسبات الأمنية ويديم زخم الاستقرار في عموم البلاد.