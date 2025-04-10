400 استقالة جماعية لمديري مدارس ذي قار احتجاجًا على قمعهم امس (وثائق)



السومرية نيوز ـ محليات





قدّم عدد من مديري المدارس في ، اليوم الخميس، طلبات إعفاء من الوظيفة، بسبب ما تعرّض له المتظاهرون من الكوادر التربوية والتعليمية يوم أمس.





وأظهرت وثائق حصلت عليها ، "تقديم طلبات إعفاء لأكثر من 400 موظف من كوادر بسبب ما القمع وتكميم للأفواه وتصدير للحريات.



وفيما يلي طلبات الإعفاء بحسب الوثائق: وأظهرت وثائق حصلت عليها ، "تقديم طلبات إعفاء لأكثر من 400 موظف من كوادر بسبب ما القمع وتكميم للأفواه وتصدير للحريات.وفيما يلي طلبات الإعفاء بحسب الوثائق: