شرخ كبير في الجمجمة.. سبب وفاة عنصر الأمن في قضية الأستاذ المتحرش في تكريت (صور)

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كشف مصدر طبي في ، اليوم الخميس، أن سبب وفاة عنصر الأمن بجامعة ، هو حدوث شرخ كبير في الجمجمة بعد تعرضه للدهس من قبل أحد الأساتذة.







أدناه الصورة: وقال المصدر في حديث لـ ، إن "الأشعة أظهرت الضربة التي أدت إلى وفاة الشاب مصطفى عنصر الأمن في جامعة تكريت"، مبينا ان "الجمجمة تعرضت الى شرخ كبير نتيجة حادث الدهس الذي تعرض له".أدناه الصورة:

وتجمهر العشرات من الافراد من ذوي وأصحاب موظف امن جامعةتكريت الشاب مصطفى الجميلي، والذي فارق الحياة اليوم الخميس بعد أيام من فقدانه الوعي اثر دهسه من قبل أستاذ في جامعةتكريت، بعد ان حاول الضحية ضبطه بـ"وضع مخل".



وقال مصدر للسومرية نيوز، ان الدكتور الجامعي في كلية التربية الرياضية، والذي اقدم على دهس موظف الامن مصطفى الجميلي، كان يجلس في عجلته المظللة ومعه طالبة جامعية، واثناء محاولة موظف الامن الضحية إيقافه وضبطه متلبسًا بعد معلومات وردت بذلك، اقدم على دهسه.



واكد المصدر ان "الدكتور الجامعي من المعروف عنه أنه يبتز الطالبات والسيارة كانت تحتوي على كاميرات سرية تقوم بتصوير ضحاياه من الفتيات، لكن الجاني وبعد الحادث أقدم على ابتلاع الرام الخاص بالتصوير.