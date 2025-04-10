بالوثائق.. استقالة ثلاثة أعضاء من نقابة معلمي واسط

قام ثلاثة أعضاء من معلمي ، اليوم الخميس، بتقديم استقالتهم بعد الاحداث الأخيرة التي جرت والاعتداءات التي طالت بعض المعلمين في المحافظات.





ادناه الوثائق: وحصلت ، على ثلاثة وثائق تخص استقالة ثلاثة أعضاء من معلمي ، احتجاجاً على ما حصل من اعتداء على المعلمين وعدم تنفيذ مطالبهم.ادناه الوثائق: