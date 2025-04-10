بغداد تختنق بالعجلات.. زحامات شديدة تشل شوارع العاصمة

الزخم المروري طال جميع مناطق العاصمة تقريبا، بدءاً من مداخل وانتهاء بقلبها، حيث عُلقت حركة آلاف المركبات عند تقاطعات ، ، ، الدورة، والحرية، ومناطق أخرى.وبينما يزداد عدد المركبات يوما بعد آخر، تغيب مشاريع النقل الجماعي والبنى التحتية الكفيلة بامتصاص هذا التكدس.