بعد الاعتداء على كوادرها.. شكوى رسمية من تربية ذي قار ضد القوات الامنية

وحصلت ، على وثيقة صادرة من تربية الى محكمة قضاء ، تضمنت "نظراً لما تعرضت له كوادرنا التربوية الى تجاوز واعتداءات من بعض منتسبي القوات الأمنية التابعة الى قيادة شرطة المحافظة اثناء التظاهرات السليمة في يوم الثلاثاء الماضي".وأضافت، أنه "يرجى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين بالاعتداءات والتجاوزات على كوادرنا التربوية".