المياحي: بعض الأطراف تتاجر بمطالب التربويين… نحتاج إجراءات حقيقية لا وعود انتخابية

وقال المياحي في منشور على منصة "إكس": "نجح البعض باستغلال مطالب التربويين والمتاجرة بمطالبهم الحقة، وهم أكبر من أن يسمحوا بذلك، فهم من يُعلّم الأجيال الحروف وقبلها الأخلاق".وأضاف: "السعي لمطالبهم يحتاج إلى إجراءات حقيقية، لا ترقيعية ولا تخدير انتخابي”، مؤكدًا أن الحل يبدأ بإنهاء حالة التفاوت في التخصيصات وضمان حقوقهم المشروعة.وتابع: "من المهم ان لا يصل بهم الحال (جزنا من العنب نريد سلتنا)".