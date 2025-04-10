على خلفية مصرع عنصر أمن.. وزير التعليم يوجه بعزل تدريسي بجامعة تكريت

وحصلت ، على وثيقة تضمنت توجيه بتطبيق عقوبة (العزل) بحق عمر فلاح التدريسي في .وفي وقت سابق، لقي أحد منتسبي امن ، مصرعه، على يد أستاذ جامعي خلال محاولة عنصر الامن الإطاحة بـ"ممارسات غير أخلاقية" للأستاذ داخل عجلته مستغلا طالبة كانت بجانبه.وقال مصدر للسومرية نيوز، ان "الشاب مصطفى أحد منتسبي الأمن في جامعة تكريت بعد ورود معلومات عن سيارة مظللة مشبوهة توجه إليها وطالب سائقها بفتح زجاج السيارة"، مشيرا الى ان "صاحب السيارة امتنع عن فتح زجاج السيارة وهرب مسرعا مما تسبب بصدم الشاب مصطفى الذي وافته المنية".وأوضح ان "السيارة كان يقتادها استاذ جامعي في الرياضية في جامعة تكريت وبجنبه إحدى الطالبات التي يحاول أن يبتزها بحسب المعلومات الأولية"، مشيرا الى ان "هذا الدكتور لديه سوابق في ابتزاز الطالبات ".روى عم الشاب الضحية للسومرية نيوز، أن "سيارة الجاني تحتوي على داخل السيارة وافرشة وسكين"، مبينا ان "السيارة محجوزة حالياً وكذلك الاستاذ الجامعي في التوقيف ".