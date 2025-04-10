السوداني يصدر توجيها بشأن القطاع الصناعي

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، أن "رئيس ، ترأس اليوم الخميس، اجتماعاً خصص لبحث دعم القطاع الصناعي في ، جرى خلاله استعراض عدد من المحاور الخاصة بهذا القطاع المهم، من أجل إطلاق الحزمة الثانية من قرارات الدعم، وبما يتوافق مع أولويات دعم الصناعة الوطنية في البرنامج الحكومي، ومستهدفات تنويع مصادر الدخل، وتعظيم الناتج المحلي وفتح آفاق وفرص للعمل في القطاع الخاص".وتناول الاجتماع، وفق البيان، "أهم المشكلات والتحديات التي تواجه هذا القطاع، منها ما هو متعلق بحزمة الدعم الصناعي الأولى، وآليات إقراض المشاريع الصناعية التي أقرها ، بالإضافة إلى قرارات المجلس المتعلقة بالتمليك والإقراض وإنشاء المدن الصناعية، وتصدير المنتجات المحلية".وأشار البيان، إلى أنه "في إطار الدعم الذي تقدمه الحكومة للصناعة الوطنية، جرى خلال الاجتماع بحث موضوع الرسوم المفروضة على الصناعيين من قبل الوزارات، وبدلات الإيجار في المدن الصناعية، بجانب مناقشة موضوع الحدّ الأدنى المطلوب توفره لدى مزاولي مهنة مراقبي الحسابات".ووجه رئيس "اللجنة المعنية بالتواصل مع مسؤولي الهيئات ذوات الشأن بحل الإشكالات المتعلقة بما يخصّ القطاع الصناعي، كما تم اتخاذ عدد من القرارات من أجل إيجاد حلول سريعة وآنية للمعوقات التي تعترض عملية الدعم".