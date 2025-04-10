المالية ترد على مزاعم زيادة رواتب مشمولي رفحاء

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي خبراً يدعي موافقة وزير المالية على كتاب يقضي بزيادة رواتب مشمولي رفحاء، وفي الوقت الذي تنفي فيه صحة هذه الخبر جملة وتفصيلاً، تؤكد الوزارة التزامها بالعمل وفق السياقات المعتمدة والمنصوص عليها في القوانين النافذة".وجددت الوزارة، دعوتها إلى "توخي الدقة عند تداول الأخبار في وغيرها من وسائل الإعلام والتحقق منها قبل نشرها"، مؤكدة أنها "لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يسعى لاختلاق الأكاذيب وافتعال الأزمات".