انتشال جثة شاب من نهر شمال الناصرية

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بانتشال جثة شاب من نهر شمال في .

‎ وقال المصدر في حديث لـ ، إنه "تم ‎انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 17 سنة من نهر البدعة في شمال الناصرية".

‎وأضاف المصدر أن "الشاب كان طالبا في إحدى المدارس وقد تم العثور على جثته بعد غرقه في النهر".