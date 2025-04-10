مصرع امرأة وإصابة رجل بحادث سير جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، "حادث سير مروع انقلاب عجلتهم نوع بالقرب من سيطرة الطريق المؤدي الى العاصمة الجنوبي".

وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن امرأة واصابة رجل بجروح".