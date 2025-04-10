بعد تسمم زائرين.. حجز صاحب مطبخ إيراني في كربلاء

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بحجز صاحب إيراني في بعد تسمم زائرين.

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وقال المصدر في حديث لـ ، "اتخذ الأمن السياحي في إجراءات قانونية بحق صاحب إيراني يعمل داخل أحد الفنادق المملوكة لمواطن إيراني".

وأضاف المصدر "وذلك بعد تسببه في حادثة تسمم عدد من الزائرين الإيرانيين خلال تناولهم وجبة غداء وتم حجز صاحب المطبخ".