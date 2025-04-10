بالفيديو.. إعادة الكهرباء الى منفذ طريبيل

أفاد مصدر محلي، بإعادة الكهرباء الى منفذ طريبيل غربي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "بعد إيقاف الكهرباء داخل منفذ طريبيل وايصال صوت اصحاب الشركات والتجار تم اعادة الكهرباء واصلاحها هذا اليوم من قبّل المسؤولين على المنفذ".

وكان مصدر مدني أفاد، الخميس، باستمرار انقطاع التيار الكهربائي في منفذ طريبيل منذ يوم أمس.