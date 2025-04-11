مصرف الرافدين يطلق خدمة جديدة لعملائه

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، "في خطوة نوعية تواكب التوجهات العالمية نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية المصرفية، نعلن إطلاق المصرفي OBDX (Online Banking Digital Experience) بعد تفعيل نظامي مكافحة غسل الأموال (AML) ونظام GOAML (Government Online Anti-Money Laundering). وقد تم تفعيل الخدمة بنجاح في عدد من الجهات الحكومية".وأضاف ان "هذا القرار جاء في إطار استراتيجية المصرف لتوفير بيئة مصرفية آمنة وملتزمة بأحدث المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية الإلكترونية للجهات الحكومية".وتابع ان "خدمة OBDXتمثل نقلة نوعية في طريقة إجراء المعاملات المصرفية، حيث تتيح للجهات الحكومية الوصول إلى حساباتها وإجراء جميع عملياتها المصرفية بسهولة وأمان . وتساعد هذه الخدمة في تسريع العمليات وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، ما يسهم في تحسين الكفاءة وتعزيز الشفافية".وذكر انه "بالتوازي مع إطلاق خدمة OBDX، تم تفعيل نظامي مكافحة غسل الأموال (AML) وGOAML لضمان الامتثال الكامل للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، موضحا ان "نظام AML يعمل على مراقبة المعاملات المالية بشكل آلي وتحليل الأنماط المشتبه بها، بينما يقوم نظام GOAML بتسجيل وتحليل البيانات المصرفية لضمان عدم استخدامها في أنشطة غير قانونية".ومن مزايا خدمة OBDX المدعومة بأنظمة الامتثال:1-أمان فائق: تضمن الأنظمة المتكاملة للامتثال التام بالمعايير الدولية، مما يعزز من أمان المعاملات المالية.2- الامتثال العالمي: يضمن المصرف تحقيق أعلى مستويات الشفافية والامتثال للقوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال.3-سهولة الوصول: تمكن الجهات الحكومية من إجراء المعاملات المالية بسهولة وأمان دون الحاجة إلى زيارة الفروع.4-رفع الكفاءة: تقليل الإجراءات التقليدية وتسريع المعاملات مع ضمان احترام القوانين والسياسات المالية العالمية.