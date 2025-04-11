درجات حرارة ربيعية غدا.. ومحافظة تخرج عن المسار لتقترب من الانجماد

ووفقا لبيان الهيئة الذي اطلعت عليه ، ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غد السبت ستسجل في وذي قار 30 مئوية وفي 29 مئوية وميسان والنجف 28 مئوية وفي 26 مئوية، اما في 18 مئوية وفي ونينوى 22 مئوية وفي 20 مئوية".وتابعت ان "درجات الحرارة الصغرى ليوم غد ستكون في 20 مئوية وميسان وذي قار 19 مئوية والنجف 18 مئوية وبغداد 16 مئوية واربيل ودهوك 10 مئوية اما في 2 مئوية".