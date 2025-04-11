صحيفة لندنية: السيد الخامنئي يفتي لفصائل مسلحة في العراق.. ما مضمونها؟

ونقلت الصحيفة عن مصادر موثوقة قولها إن "سياسيين نقلوا الفتوى أواخر العام الماضي، وتم الكشف عنها مؤخراً للمرة الأولى، بالتزامن مع تقارير عن مفاوضات مزعومة بشأن سلاح الفصائل".ووفقا للصحيفة فأن "الفتوى التي تحمل اسم «ردّ الضرر»، منحت الفصائل الوقت لتجهيز «الخطة ب» إذا تعثّرت مفاوضاتها مع الأميركيين".وذكرت انه "مع سريان الفتوى، أُفيد بأن قائد التابعة للحرس الثوري، الجنرال ، كلّف فريقاً للسيطرة على مواقف الفصائل، وتنفيذ توصية سابقة بصفر عمليات ضد الأميركيين في الوقت الحالي".وبينت الصحيفة أن "واشنطن كرّرت على مسؤولين في ، طلباً مشدّداً بتطبيق برنامج حكومي يقضي بتسريح عناصر جميع التشكيلات العسكرية التي لا تخضع لسلطة الدولة، إلى جانب تصفية جميع معامل المسيّرات".