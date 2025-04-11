بعد "حيرة فائض المنازل" وفق التعداد.. كشف دقيق عن العجز السكاني بالعراق ومتى ينتهي

في ، وخلال مؤتمر اعلان نتائج التعداد السكاني، اكدت البيانات وجود 7.898 مليون عائلة عراقية، بالمقابل هناك 8 ملايين وحدة سكنية، هذا يعني وجود "فائض" بعدد المساكن يبلغ اكثر من 100 الف وحدة سكنية، بالرغم من التأكيدات السابقة بان يعاني من عجز يبلغ 3 ملايين وحدة سكنية.لم يكن هناك تفسير واضح لهذه البيانات وما اذا كان التعداد شمل الوحدات السكنية غير المنجزة بعد او المشاريع السكنية والمدن الجديدة المتوقعة، لكن هذا من المستبعد تماما، حيث ان بيانات وفرق التعداد السكاني كانت تستهدف المساكن الموجودة فعليا والتي يقطنها الناس.لكن معلومة جديدة كشفها مدير دائرة الإسكان في وزارة الاعمار والإسكان اليوم عن حقيقة عدد المساكن والعجز السكاني في ، في ارقام تضاربت مع ما ورد في التعداد السكاني.وقال مدير دائرة الإسكان صادق الفرطوسي، في تصريح انه "بموجب التعداد العام للسكان سنة 2024 والنتائج الاولية الصادرة من في 24 شباط الماضي تبين وجود عجز في العراق في جميع المحافظات بضمنها اقليم كوردستان بنسبة 26‎%‎ للسكن اللائق للعوائل العراقية ".وقال أن "عدد العوائل العراقية حسب البطاقة التموينية يبلغ 7.8 مليون عائلة، وحسب التعداد لا تمتلك اكثر من مليونين و53 الف عائلة منها وحدة سكنية لائقة".لكن عند التركيز على عبارات مدير الإسكان فهو تحدث عن "وحدة سكنية لائقة"، هذا يعني أن عدد الوحدات السكنية البالغة اكثر من 8 ملايين وحدة سكنية مقارنة بـ7.8 مليون عائلة، فهذا الرقم يعكس جميع الوحدات السكنية "اللائقة وغير اللائقة"، وبذلك فإن من بين 8 ملايين وحدة سكنية، هناك اكثر من مليوني عائلة يسكنون بسكن غير لائق، أي ان عدد الوحدات السكنية الموجودة يبلغ 6 ملايين وحدة سكنية لائقة في العراق.وحول موعد وإمكانية حل ازمة السكنة في العراق خلال 30 عاما وبموجب الزيادة السكانية البالغة اكثر من مليون نسمة سنويا، يقول الفرطوسي ان العراق يحتاج الى اكثر من 197 الف وحدة سكنية جديدة سنويا لمدة 30 عاما، أي ان العراق يحتاج لتنفيذ 8 ملايين وحدة سكنية تقريبا خلال الـ30 سنة القادمة لسد العجز وتأمين السكن اللائق للمواطنين بما يعادل 266 الف وحدة سكنية سنويًا.وأشار الى ان "حاليا توجد مشاريع استثمارية متنوعة قيد التنفيذ تحقق جزء من المعدل أعلاه لكن نحتاج توسيع المشاريع للوصول للنسبة المستهدفة"، مبينا انه "امام هذا العدد لا خيار امام الحكومة الحالية او الحكومات القادمة دون السير بانشاء المدن السكنية الجديدة وتوزيعها على المحافظات بطريقة الاستثمار مع توزيع حصة الدولة من هذه المدن مقابل الاراضي الممنوحة على الفئات المشمولة والتي تم تحديدها ب21 فئة".