ما حقيقة وجود عمليات خطف في سامراء

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "ننفي الاخبار التي تداولتها بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي ( الفيس بوك ) والقنوات الفضائية حول وجود حالات خطف في مدينة ، لذا يرجى اخذ الخبر من المواقع والمصادر الرئيسية".واشارت الى ان " الحقيقة هي قيام المتهمين كل من (ق _ع _ح العذية ) و ( ج _م_م ) بعمليات ابتزاز مساومة بحق المواطن (ذ_ ك _ع) ، مستغلين اسم ( سرايا السلام )، وتم استدعاء الاول وحضر من تلقاء نفسه والثاني سلم نفسه للقوات الأمنية".وبينت انه "تم مواجهتهم بالأدلة والتسجيلات الصوتية واعترفوا صراحة بقيامهم بعمليات النصب والاحتيال والابتزاز"، مشيرة الى انه "تم تسليمهم أصولياً إلى إجرام سامراء، وتم توقيفهم وفق المادة (٤٥٦ ق ع ) تحت اشراف القضاء".وتابعت: "اما بخصوص حادث قتل المجنى عليه ( ز ط خ) تم تشكيل فريق عمل من وقيادة شرطة وبأسناد من خلية للوصول للجناة وتقديمهم للعدالة".ودعت المديرية كافة المواطنين والمدونين بشكل خاص الى "توخي الدقة في نقل المعلومات و تداول الخبر والابتعاد عن الشائعات وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة التي من شانها زعزعة الأمن".