الأجواء الشتوية لا ترغب بالرحيل.. زخات مطر شديدة وحرارة تصل للانجماد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "يوم غد الأحد سيكون الطقس صحواً يتحول بعد الظهر الى غائم في الأقسام الغربية من المنطقتين الشمالية والوسطى مع فرصة لتساقط زخات مطر في ليلاً، أما فيكون الطقس فيها صحواً إلى غائم جزئي، الرياح على العموم متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) كم /س تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، درجات الحرارة على العموم ترتفع قليلاً، الرؤية الافقية (6-8) كم".وأضافت أن "طقس يوم الإثنين سيكون في المنطقتين الشمالية والوسطى غائماً مع أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في أماكن متفرقة منهما، بينما يكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً وأحيانا غائماً جزئياً على فترات، الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في المنطقتين الوسطى والجنوبية الى (20-30) كم/س مسببة تصاعد الغبار تتحول مساء الى شمالية غربية، درجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية بينما تكون مقاربة في المنطقة الشمالية، الرؤية الافقية (6-8) كم وفي الغبار (5-7) كم".وذكرت أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون في المنطقتين الشمالية والوسطى غائماً جزئياً الى غائم مع هطول أمطار متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى، أما المنطقة الجنوبية فيكون الطقس فيها صحواً، الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى إلى (20-30) كم/س مسببة تصاعد الغبار، درجات الحرارة تنخفض في عموم البلاد، الرؤية الافقية (6-8) كم وفي الغبار (4-6) كم".ولفتت إلى أن "يوم الأربعاء القادم سيكون الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما المنطقة الشمالية فيكون الطقس فيها غائماً جزئياً الى غائم مع زخات مطر متفرقة يتحسن الطقس تدريجياً خلال الليل، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون متغيرة الاتجاه في المنطقة الشمالية، درجات الحرارة تنخفض بضع درجات في عموم البلاد، الرؤية الافقية (8-10) كم".