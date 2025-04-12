شارع في واسط يتحول من مكان للنفايات الى طريق نموذجي (صور)

– محليات



أعلن محافظ ، اليوم السبت، تحويل شارع في قضاء النعمانية من مكان لتجمع النفايات والأوساخ الى طريق نموذجي.

وقال المياحي في منشور على منصة "اكس"، "هكذا أصبح شارع حي الشرطة في قضاء النعمانية بعدما كان مكانا لتجمع المياه الآسنة والنفايات وانعدام الخدمات".



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