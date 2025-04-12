ابرزها "كروك ورواش وسوز".. اكلات عراقية غريبة ذات نكهات لذيذة (صور)

هذه النباتات التي قد يستغرب منها الزائرون من باقي المحافظات، وهي من خيرات الأرض الربيعية، ولا تظهر إلا في هذا الفصل من السنة.وذكر مزارعون لـ ، ان "هذه النباتات تنمو بشكل طبيعي في الجبال والوديان والمراعي بفعل الأمطار والطقس المعتدل، وتُعرف هذه الأعشاب بكونها جزءاً لا يتجزأ من المطبخ الكردي التقليدي، إذ تدخل في إعداد أشهى الأطباق، وتمنحها مميزة لا يمكن تعويضها".ومن أشهر النباتات الربيعية في-كَرَوك: عشبة خضراء بطعمها المائل إلى الحموضة، تُستخدم في الحساء أو تُطبخ مع البيض.-رِواش (الراوند البري): نبات طويل الساق، طعمه حمضي قليلاً، ويستخدم في اليخنات، وله فوائد في تحسين الهضم.-سِوز (السلق البري): غني بالحديد والمعادن، يُطهى مع الأرز أو يُستخدم في فطائر تقليدية.-هَرُوَر: نبتة صغيرة ذات طعم فريد، تُقدم غالباً مشوية أو مطهية مع البيض أو اللبن.-قولينجة، خسني، سورجَك، بُرمُك: أسماء لنباتات أقل شهرة لكنها لذيذة جداً وتُستخدم بكثرة في الأطباق الريفية.لماذا تُعد هذه النباتات مميزة؟1-طبيعية 100%: تنمو دون تدخل زراعي أو مواد كيميائية.2-قيمة غذائية عالية: مليئة بالفيتامينات والمعادن، وتُستخدم تقليدياً في الطب الشعبي الكردي لعلاج أمراض المعدة والأنيميا.3-رمز ثقافي: تمثل هذه النباتات ارتباط الإنسان الكردي بأرضه وطبيعته، وهي جزء من التراث الغذائي للمنطقة.مواطن كردي ينصح الجميع "إذا كان لديك أصدقاء من كردستان، لا تتردد في أن تطلب منهم دعوة على وجبة من هذه النباتات الربيعية،سواء كنت في ، ، ، أو حتى في القرى والجبال المحيطة".وتابع ان "كل منطقة تتميز بنبتات خاصة بها وطريقة إعداد مختلفة"، لافتا الى ان "الرحلة إلى أسواق كردستان في الربيع ليست مجرد تسوق، بل هي تجربة ثقافية، بيئية، وغذائية لا تُنسى".