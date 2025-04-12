المسلط يكشف المستور.. انتخابات 2010 وعلاقتها بعزة الدوري (تسجيل مسرب)

ووفقا للمسلط في التسجيل المسرب فقد اكد ان "عزة الدوري اصدر توجيه للبعثيين المتواجدين في آنذاك بضرورة التوجه الى صناديق الاقتراع والتصويت لاياد ".وذكر ان "ذلك كان احد أسباب فوز في تلك الانتخابات".