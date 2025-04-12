احتجاج فلاحي يغلق تقاطع غماس بالآلات الزراعية (صور)

وقال مراسل ، إن مزارعي والنجف قطعوا، اليوم، الطريق الرئيسي بالآليات الزراعية في تقاطع غماس، احتجاجا على عدم استلام التعويضات المالية للمواسم الزراعية السابقة.وأضاف المراسل، أن المحتجين أكدوا انهم تظاهروا أكثر من مرة لتحقيق مطالبهم الا ان الجهات المعنية لم تتحرك صوب حل مشاكلهم وتسليم مبالغ التعويضات لهم.

وكان المئات من مزارعي محافظات ، تظاهروا الأربعاء (19 شباط 2025) والقوا بيانا من 7 مطالب أبرزها صرف تعويضات مزارعي الشلب.وكان المطلب الأول إطلاق تعويضات الفلاحين للمناطق الشلبية لعام 2023 بعد منعهم من زراعة الشلب، والمطلب الثاني يتمثل بإطلاق تعويضات المتضررين من الحالوب لمحصول الحنطة لمحافظة ، والثالث بإطفاء ديون المضخات الزراعية وإغلاق كافة الدعاوى المقامة بحق المزارعين والفلاحين.والمطلب الرابع كان تعويض المتضررين من عدم زراعة الشلب لعام 2024 لعدم شمولهم في الخطة الزراعية، والخامس الغاء قرار بخصوص خطة الـ45% وشمول الأراضي الزراعية بالخطة كاملة.أما المطلب السادس فكان توفير الحصص المائية الكافية للموسم الصيفي المقبل او اشتراط التعويض في حال منع المزارعين من الزراعة، فيما كان المطلب السابع والأخير هو تحميل مسؤولية التفاوض مع الجانب التركي لزيادة اطلاقات المياه وإيجاد حل لهذه الأزمة المستعصية.