"الواي فاي" ينتهي في العراق

وقالت في كلمة لها خلال مؤتمر قمة الأعمال العراقية (IBS ) نشرتها وتابعته ، ان "أبواب مفتوحة للمساندة والدعم بقوة لأي متطلبات وافكار ومقترحات أو مشاريع يقدمها القطاع الخاص في مجالات وفي مجال الامن السيبراني، وفي مجال أتمتة المؤسسات وتحولها الرقمي الشامل في مجال توفير الفرص التكنولوجية، وزيادة فرص العمل للطاقات الشابة في مجال دعم المواهب والابتكار وصناعة الخبراء، أو أي مجالات أخرى تصب في دعم الاقتصاد الرقمي وتعظيم ايرادات الدولة".واشارت الى أن "الوزارة تعنى اليوم بتوفير شبكة حكومية مؤمنة وبتزايد مستمر لربط كافة مؤسسات الدولة"، موضحة ان "العام الحالي سيشهد الانتهاء من تقديم بتقنيات الواي فاي".