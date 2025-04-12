لجنة التحقيق تكشف تطورا جديدا في ملابسات وفاة المهندس بشير

وذكر ، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " اللجنة التحقيقية برئاسة الصالحي، وعضوية النواب نيسان الزاير، ، ، وحسين عرب، اجرت زيارة ميدانية إلى التعليمي.وتابع، ان " اللجنة التقت بمدير المستشفى والطبيب الخفر لمتابعة تفاصيل الحالة الصحية للمغدور المهندس ، الذي تم نقله إلى المستشفى برفقة مفرزة طبية".وأوضح: "الطبيب الخفر اكد أن الفريق الطبي اتخذ الإجراءات اللازمة، وأن طبيب الجملة العصبية أوصى في تقريره بإبقاء الحالة تحت المراقبة الطبية".واردف: "اللجنة تفقدت ردهة الطوارئ واطلعت على جميع تسجيلات الفيديو المتوفرة لتوثيق الوضع الصحي للمغدور خلال فترة تواجده في المستشفى".وانتشر مقطع فيديو أخير للمهندس بشير من داخل السجن لم يظهر الكيفية او نوع الضربة التي أوصلته لـ" السريري"، حيث ان الموت السريري هو "موت الدماغ"، وهذا لا يحصل الا بصدمة وضربة كبيرة وقوية جدًا وغالبا تحدث نتيجة الحوادث المرورية القوية، او اختراق الجمجمة بجسم صلب.