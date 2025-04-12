الديوانية.. صعقة تنهي حياة موظف بالكهرباء

وقال المصدر، لـ ، إن "موظفا في دائرة الكهرباء توفي أثناء أداء الواجب بعد تعرضه لصعقة كهربائية أودت بحياته في منطقة في قضاء الشافعية".وأضاف المصدر، أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي".