الزجاج الامامي شوه صاحبها.. العثور على عجلة بنهر الرصاصي في صلاح الدين

وقال المصدر لـ ، إن "قوة أمنية من سرايا السلام والشرطة الاتحادية عثرت على عجلة لشاب سقط يوم أمس في نهر بمحافظة ".وفي وقت سابق، افاد مصدر أمني بالعثور على شاب عليه اثار تعذيب بالتيزاب.وأشار الى انه "بعد ذلك اتضح الحادث ليس تعذيب وانما انقلاب سيارة يستقلها شاب بنهر الرصاصي في "، مبيناً أن "التشوه بوجه الضحية نتج عن تكسر الزجاج الامامي للسيارة".