هل قررت نقابة معلمي البصرة الاضراب عن الدوام وما مصير المطالب والمناهج؟

وقال السامر لـ ، إنه "لم ندعو الى اضراب وهناك تفاهمات مع وسيتم عرض كل المطالب خلال جلسة غداً والتي ستكون ضمن الأولويات التي سيتم مناقشتها تحت البرلمان".وأضاف، أن "الدوام مستمر للمعلمين في جميع انحاء ، ونؤكد على الحقوق وليس الاضراب"، مبيناً أن "هناك ضرورة كبيرة لإكمال المناهج الدراسية للطلبة وبعد جلسة الاثنين، لكل حادث حديث".