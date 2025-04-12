عائلة المهندس بشير: الحادث جنائي والقضية لدى القضاء وسننفذ ما يقوله

وقالت عائلة المهندس في مؤتمر صحفي، تابعته ، أنه "في 28/3 تعرض ابننا خالد الى حادث اعتداء وضرب مبرح اودى بحياته بعد أن كان موقوفاً في احدى مراكز الشرطة وتحت ظروف لا نستطيع الإفصاح عنها كونها لا زالت تحت طائلة التحقيق من قبل القضاء العراقي العادل والمستقل".وتابعت: "اننا في الوقت الذي نقدم فيه شكرنا وتقديرنا لكافة الجهات والأشخاص ووسائل الاعلام التي ساندت قضية ابننا المرحوم والتي طالبت بإظهار الحقيقة ومعاقبة الجناة وكل من ساهم بارتكاب هذه الجريمة".وأضاف: "نود ان نبين للرأي العام ما يلي: ان حادث القتل والاعتداء الاثم الذي تعرض له فقيدنا هو حادث ذو طابع جنائي بحث وان القضية هي قيد النظر والتحقيق من قبل القضاء العراقي".واكملت: "ان قضية الاعتداء والقتل نالت الاهتمام الكبير من قبل الرأي العام ووسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والشخصيات العامة وأننا كعائلة للفقيد غير مسؤولين عن أي تصرف او تصريح او بيان يصدر من قبل أي شخص او جهة مهما كن عنوانها كون التحقيق في هذه الجريمة أصبح بيد القضاء وهو السلطة الوحيدة التي تملك سلطة توجيه الاتهام والادانة".واثنت عائلة المرحوم، على "الجهود المبذولة من قبل من خلال تشكيل لجنة عليا للوصول الى الحقيقة وتحت اشراف القضاء، وكذلك لمتابعته الحقيقة، فضلا عن جهود العراقية التي كانت تتميز بالمهنية والشعور بالمسؤولية وكانوا نعم المؤازر والمعين في محنتنا".واختتمت: "نتشرف بكوننا عائلة عراقية تتسم بالتحضر والمدنية وتؤمن بالحصول على حقوقها من خلال القانون والقضاء العراقي العادل والضامن لحقوق العراقيين والمسؤول عن احقاق الحق والعدل كونه الجهة الوحيدة المختصة بمحاسبة الجناة ومعاقبتهم، وسوف نحترم وننفذ كل ما يصدر عنه من قرارات".