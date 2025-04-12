هل عطلت التربية دوام المدارس غداً

وقال المتحدث باسم الوزارة، ، للوكالة الرسمية، وتابعته ، إن" يوم غد الأحد دواما رسميا في كافة المدارس".وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً مفاده تعطيل الدوام غداً الاحد بسبب اضراب معلمي المدارس.