اعتقال تاجر مخدرات غربي الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، مساء السبت، عن اعتقال تاجر مخدرات في قضاء القائم بمحافظة .

وقالت المديرية في بيان، "إستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة السابعة وبالتنسيق مع قسم استخبارات وبمشاركة قوة من فوج طوارئ الأنبار/ 7 وقوة من والمؤثرات العقلية القائم تم نصب كمين محكم وعلى أثره ألقي القبض على أحد تجار في منطقة الكرابلة التابعة لقضاء القائم".

وأضاف البيان المعتقل "مطلوب للقضاء وفق أحكام المادة (28) من قانون ، والذي كان يروم إلى توزيع كميات كبيرة من المخدرات في ارجاء مناطق القضاء ولكن القوات الأمنية كانت له بالمرصاد".