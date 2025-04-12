العراق يرسل 36 طنا من المساعدات الطبية الى لبنان

ارسل ، 36 طناً من المساعدات الطبية الى مستشفيات .

وقالت في بيان، إن " يوجه بإرسال 36 طناً من المساعدات الطبية الى مستشفيات جمهورية الشقيقة".

وأضاف البيان "قامت وزارة بتسليم الوجبة الاولى من المساعدات الطبية الى جمهورية لبنان الشقيقة بحضور اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض وممثل "، مشيرا الى أنه "سيتم إرسال الوجبة الثانية الاسبوع المقبل".