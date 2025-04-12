في واسط.. اعتقال متهم سرق 11 "ستوتة"

أعلنت ، عن اعتقال متهم سرق 11 دراجة نارية "ستوتة" في مدينة .

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وقالت الشرطة في بيان، "تمكّنت مفارز مكافحة الإجرام، وبعد جهد أمني متواصل ومتابعة دقيقة، من الإطاحة بسارق متمرس أقدم على تنفيذ سلسلة سرقات استهدفت 11 دراجة نارية من نوع (ستوتة)، من بينها واحدة من نوع (أربعة كير) في مناطق متفرقة من مدينة ".

وأضاف البيان "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيداً لاحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".