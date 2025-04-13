احتجاج امام وزارة الصحة.. اكثر من 1500 موظف يرفضون نقلهم الى وزارة البيئة (فيديو)

واظهرت اللافتات التي رفعها المحتجون مناشدات الى ، ووزير ، بإلغاء نقل الاختصاصات البيئية من الى وجعله اختياريا وليس اجباريا"، فيما عللوا ذلك بأن "وزارة الصحة بحاجة الى خدماتهم".ونشر المحتجون رسالة مناشدة جاء في نصها ان عددهم يبلغ اثر من 1520 شخصا، وتم اصدار كتاب نقل خدمات من وزارة الصحة الى وزارة البيئة "دون بيان رأي الموظف او جعل نقله اختياريا".وقالوا ان "الجميع يرفضون النقل لما له من اثار سلبية ومادية بسبب النقل والمكان والمخصصات"، مطالبين بإلغاء النقل الاجباري وجعله اختياريا".وأشاروا الى انهم يمتلكون 3 الى 4 سنوات خدمة ودورات اختصاص في تخصصاتهم التي تتنوع بين الصحة العامة والامراض الانتقالية ومكافحة العدوى وتعزيز الصحة وإدارة الجودة ومكافحة الأوبئة واقسام إدارية أخرى.