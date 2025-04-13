إطلاق أول "بودكاست حقوقي" في العراق

وقال المرصد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المشروع أنتج 25 حلقة رئيسية وأكثر من 150 مقطعاً بصرياً قصيراً، استُضيف فيها مشاركون من خلفيات اجتماعية وثقافية متنوّعة، ناقشوا قضايا مثل تمثيل النساء، قوانين الأحوال الشخصية، حرية التعبير، وحرية الصحافة، وقضايا حقوقية أخرى".وأوضح أن "المشروع يأتي بدعم وتمويل من سفارة كندا في ، ويشكّل خطوة غير مسبوقة في استخدام أدوات الإعلام الرقمي لتعزيز قضايا حقوق الإنسان".وقال ، رئيس لحقوق الإنسان إن "إنتاج أول بودكاست حقوقي يُمثّل نقلة في الخطاب العام حول قضايا حقوق الإنسان، وهو وسيلة للاقتراب من الجمهور بلغته اليومية، وتحويل النقاش حول الحقوق من حوار نخبوي إلى مساحة مفتوحة وشاملة."