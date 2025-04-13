في عقاري الشعب.. العدل تطلق خدمتي السند الإلكتروني وفتح البيان العقاري

وبحسب بيان للوزارة ورد لـ ، "تهدف هذه الخطوة إلى تمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم العقارية إلكترونيًا، بما يسهم في تقليل الزخم على دوائر التسجيل، ورفع مستوى الشفافية والكفاءة في الأداء، فضلاً عن تقليص الوقت والجهد وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات".وأضافت الوزارة، أن "هذا الانجاز يأتي بناء على توجيهات وزير العدل ، بالإسراع في استكمال متطلبات إطلاق هذه الخدمات في جميع الدوائر العقارية"، مشددًا على "أهمية الانتقال إلى الأنظمة الذكية في تقديم الخدمة العامة، بما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي الشامل".