شهادة قانون فخرية ونصب تذكاري للشاب المغدور في جامعة تكريت

وقال رئيس الجامعة خلال مؤتمر صحفي بعد وقفة حداد أمام مبنى رئاسة ، "ندعو لمنح المتوفي شهادة القانون الفخرية"، لافتا الى اننا "سنعمل على إقامة له نصب تذكاري ليبقى شخصاً في جامعة يخلد ذكراه وبطولته وتضحيته من أجل الحفاظ على القانون".صور وقفة الحداد ادناه: