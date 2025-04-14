شريحة أخرى تخرج في تظاهرة وسط العاصمة بغداد (فيديو)

ورفع المتظاهرون لافتات طالبوا فيها رئيس الى حل مشكلة إطلاق منظومة الكودات ضمن الوجبة الثالثة من التعيينات، فيما وجهوا دعوة الى ومجلس الخدمة بإتمام تعينهم لما تبقى من الدرجات الوظيفية لمجلس الخدمة الاتحادي.ويقصد بالخريجين "بلا كود" الذين لم يستلموا ارقاماً سرية من تؤهلهم للتقديم على التعيينات التي يطلقها مجلس الخدمة .