محافظات العراق تفزع الى "الزاب الكبير".. الجميع يبحث عن شابة اربيلية خطفها النهر منذ 10 أيام (فيديو)

ومنذ 10 أيام، غرقت الشابة التدريسية افيستا، والبالغة من العمر 27 عاما، في الكبير خلال انقاذها شقيقها الأصغر، بعد ان سحبته الأمواج خلال رحلة سياحية للعائلة.وانتشرت مشاهد ومقاطع فيديو مؤلمة لوالد ووالدة الشابة الضحية وهم يرمون الخبز في النهر وينادون باسمها، وهي عادة عراقية لغرض ظهور الجثة الغريقة.لكن رغم ممارسة العادات، وعمليات الإنقاذ المكثفة التي وصلت الى استخدام الطائرات المروحية ومرافقة والد الضحية في الطائرات ومشاركة حوالي 120 شخصا في عملية الإنقاذ الا ان جثة الغريقة لم يظهر لها اثر حتى الان منذ 10 أيام.قادت هذه القصة العديد من المتطوعين والغواصين من وبغداد ومحافظات أخرى للانضمام الى الغواصين في للمشاركة بعمليات ومحاولة الإنقاذ، في مشهد حجم التضامن الشعبي العراقي في الكوارث مهما صغر او كبر حجمها.