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https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-522384-638802130024615470.jpg
محافظات العراق تفزع الى "الزاب الكبير".. الجميع يبحث عن شابة اربيلية خطفها النهر منذ 10 أيام (فيديو)
محليات
2025-04-14 | 03:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,646 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
يشهد
نهر الزاب
الكبير في
محافظة أربيل
عاصمة
إقليم كردستان
، تجمعا واستقطابا للعناصر الأمنية والغواصين والمتطوعين من مختلف مناطق إقليم
كردستان
ومحافظات
العراق
الأخرى، في محاولة لتقديم المساعدة بعد ان غزت قصة الشابة والمعلمة "افيستا" التي غرقت في
الزاب
الكبير بعد ان انقذت حياة شقيقها الأصغر، مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنذ 10 أيام، غرقت الشابة التدريسية افيستا، والبالغة من العمر 27 عاما، في
نهر الزاب
الكبير خلال انقاذها شقيقها الأصغر، بعد ان سحبته الأمواج خلال رحلة سياحية للعائلة.
وانتشرت مشاهد ومقاطع فيديو مؤلمة لوالد ووالدة الشابة الضحية وهم يرمون الخبز في النهر وينادون باسمها، وهي عادة عراقية لغرض ظهور الجثة الغريقة.
لكن رغم ممارسة العادات، وعمليات الإنقاذ المكثفة التي وصلت الى استخدام الطائرات المروحية ومرافقة والد الضحية في الطائرات ومشاركة حوالي 120 شخصا في عملية الإنقاذ الا ان جثة الغريقة لم يظهر لها اثر حتى الان منذ 10 أيام.
قادت هذه القصة العديد من المتطوعين والغواصين من
ديالى
وبغداد ومحافظات أخرى للانضمام الى الغواصين في
أربيل
للمشاركة بعمليات ومحاولة الإنقاذ، في مشهد
يعكس
حجم التضامن الشعبي العراقي في الكوارث مهما صغر او كبر حجمها.
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