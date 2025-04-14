السوداني يوجه باعتماد يوم 26 حزيران من كل عام يوماً للجريح العراقي

وذكرت امانة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " وجه باعتماد يوم ( 26/6 ) من كل عام (يومًا للجريح العراقي) يحتفى فيه بالجرحى من مختلف صنوف ومقاتلي ومتطوعي العشائر والبيشمركة والمدنيين".وتابع، ان "التوجيه جاء، استذكارا لبطولاتهم وتكريمًا لما قدموه من بسالة وشجاعة للتصدي للأعمال الإرهابية".