العدل تعلن افتتاح مديرية تنفيذ الصويرة في واسط

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن " لدائرة التنفيذ، ، افتتح اليوم الصويرة في ، بحضور وزارة العدل، مراد ، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير البنى التحتية للدوائر العدلية ورفع كفاءة الخدمات المقدّمة للمواطنين".وبحسب البيان، أكد المدير العام، أن "البناية الجديدة صُمِّمت وفق نظام "النافذة الواحدة"، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الزخم على المراجعين"، مشيرًا إلى أن "المديرية جُهِّزت بكافة متطلبات العمل الإداري والفني، وبمواصفات حديثة تواكب التطورات في آليات تقديم الخدمة العدلية".