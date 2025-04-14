توقف الرحلات الجوية في مطار البصرة الدولي

وقالت الإدارة في بيان ورد لـ ، انه "تقرر توقف الرحلات الجوية في المطار بشكل مؤقت بسبب العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة مساء اليوم".وأضافت ان "مدى الرؤية اصبح 300 متر فقط".