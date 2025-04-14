حريقان في النجف.. الأول بمحل "نداف" والأخر امام مستشفى الصدر

وقال المصدر لـ ، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حريقين اندلعا في ".وأشار الى ان "الحريق الأول التهم محل نداف (تصنيع القطن) في المنطقة الجديدة قرب ، والأخر في مسقف امام ".